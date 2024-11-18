Martı'dan gol şov

Beyaz Grup'ta dün liderlik koltuğu el değiştirdi. Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 5-1 yenerken, Kastamou'nun evinde Isparta'ya puan kaybetmesiyle Beyaz Martılar zirvenin yeni sahibi oldu. Sarıyer, İzmir deplasmanında 13'te Sertaç ile öne geçti, Altay bu gole 17'de Yusuf ile yanıt verdi. Devre 1-1 bitti.

İKİNCİ YARI COŞTU

İkinci yarıda konuk ekip Sarıyer resmen coştu. 50'de Kemal Rüzgar, 60 ile 67'de Hakan Yavuz ve 80'de Mertcan Akçıkgöz'ün golleriyle İstanbul ekibi sahadan 5-1 galip ayrıldı. Puanını 28'e yükselten Sarıyer, böylece 12'nci haftayı lider tamamladı.