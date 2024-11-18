  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 2. Lig Martı'dan gol şov

Martı'dan gol şov

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta Sarıyer, Altay’ı deplasmanda 5-1 yendi. Beyaz Martılar, Kastamonu’dan liderlik koltuğunu devraldı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Martı'dan gol şov

Beyaz Grup'ta dün liderlik koltuğu el değiştirdi. Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 5-1 yenerken, Kastamou'nun evinde Isparta'ya puan kaybetmesiyle Beyaz Martılar zirvenin yeni sahibi oldu. Sarıyer, İzmir deplasmanında 13'te Sertaç ile öne geçti, Altay bu gole 17'de Yusuf ile yanıt verdi. Devre 1-1 bitti.

İKİNCİ YARI COŞTU

İkinci yarıda konuk ekip Sarıyer resmen coştu. 50'de Kemal Rüzgar, 60 ile 67'de Hakan Yavuz ve 80'de Mertcan Akçıkgöz'ün golleriyle İstanbul ekibi sahadan 5-1 galip ayrıldı. Puanını 28'e yükselten Sarıyer, böylece 12'nci haftayı lider tamamladı.

F.Bahçe'den dev takas!
Arias olmazsa İsveçli yıldız!
DİĞER
atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler
Bebek katili Yenidoğan Çetesi bugün hakim karşısına çıkıyor! Ne kadar ceza isteniyor?
İrfan Can imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan 10 numara hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev maçın galibi Fransa! Dev maçın galibi Fransa! 00:55
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:55
Dev maçın galibi Fransa! Dev maçın galibi Fransa! 00:42
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:41
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri 00:03
F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! 00:03
Daha Eski
ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... 00:03
Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! 00:02
G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! 00:02
Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu 00:02
F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! 00:02
Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! 00:02