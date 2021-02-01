TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den haberler

Formada yaşayacak!

Zonguldak Kömür, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla forma hazırladı. Tanıtım klibinde, hayatını kaybeden bir madencinin evinden son kez çıkması, çocuklarının evinin önünde formayla futbol oynaması yer aldı. Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Yavaşçı Sivas'ta

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor, Karabükspor'dan Tuğrul Yavaşçı'yı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki stoper, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı. Genç savunmacı, sezonun ilk yarısında ligde 15, kupada ise 1 maça çıktı.

Rüzgar'lı Manisa

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Manisa Futbol Kulübü, Kemal Rüzgar ile anlaşma sağladı. Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği ve futbolcunun imzayı atacağı ifade edildi. Kemal, bu sezon ligde ve kupada 11 maçta 5 gol attı.