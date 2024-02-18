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Kardeş payı

Yiğidolar, 18’de Manaj’ın frikikten füzesiyle öne geçti. Bordo-beyazlılarda 75’te aynı güzellikteki golüyle ağları sarsan Boudjemaa beraberliği sağladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Kardeş payı

Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Perdeyi açan gol 18. dakikada Rey Manaj'dan geldi. Kaleyi karşıdan gören yerden kazanılan frikikte topun başına geçen Arnavut forvet, çok sert vuruşuyla kaleci Ali Şaşal Vural'ı avladı. Yiğidolar, bu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda ise rakip kaleyi abluka altına alan Hatayspor aradığı golü 75. dakikada buldu.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Mehdi Boudjemaa önünde kalan topu düzelterek uzaklardan harika bir vuruş yaptı. Bu güzel golle ev sahibi Hatayspor eşitliği sağladı. 80'de Halil'in yerde kalmasıyla verilen penaltı VAR'dan iptal edildi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca 1-1'lik sonuçla puanlar paylaşıldı. Sivasspor 34, Hatayspor ise 29 puana yükseldi. İki haftadır kazanamayan bordo-beyazlılar, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. 4 maçtır kaybetmeyen Sivasspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

PENALTIMIZ ES GEÇİLDİ

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, penaltılarının verilmediğini söyledi. Demirel, "Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir temas vardı pozisyonda. Ama tabii ki hakemin yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticede 1 puan aldık. Aldığımız puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi olabilir" dedi.

KAYIP ÜZÜCÜ

Sivasspor yardımcı antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Her hafta üzerine koyuyoruz. Öne geçip puan kaybetmek üzücü. Kardeş takımımız ile puanları paylaşmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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Volkan Demirel: Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz!
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