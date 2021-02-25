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Son dakika spor haberleri: 'dan transfer açıklaması! ...

'in flaş ismi 'nın 'a transferi iptal oldu.Atakaş 'un basın sözcüsü , golcü futbolcunun 'nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:57
Son dakika spor haberleri: Hatayspor'dan transfer açıklaması! Aaron Boupendza...

, gazetecilere, iki gündür ve yöneticilerinin 'in en golcüsü Boupendza'nın transferi için görüştüklerini belirtti.

Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon avroya anlaşma sağlandığını aktaran Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


Rahmi Vardı, Hatayspor'un emin ellerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; 'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor'a ciddi kazanımlar elde ettirir."

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