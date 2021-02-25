Haberler Hatayspor Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza Krasnodar ile anlaşma sağlayamadı!

Son dakika spor haberleri: ile anlaşma sağlayamadı!

Son dakika spor haberleri: 'un ele avuca sığmayan golcüsü transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 'deki performansıyla ve 'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü için ekibi devreye girmişti. Transferde Hatayspor ile her konuda anlaşmaya varan ekibi, 24 yaşındaki santrforu ikna edemedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:17 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:18
Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza Krasnodar ile anlaşma sağlayamadı!

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi. Ara transfer döneminde ve 'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak 'un talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmeyen transferde atağa kalkmıştı.

Rusya Premier Lig ekibi yetkilileri Hatayspor yönetimiyle görüşmeleri sonucu 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde anlaşmaya vardı.


BOUPENDZA İKNA OLMADI!
Transferin Hatayspor tarafını çözen Krasnodar, Aaron Boupendza'yı ikna edemedi. 'un haberine göre Gabonlu golcü, istediği mali şartlar oluşmadığı için ekibi ile sözleşme imzalamaya yanaşmadı.

TALEPLERİ KABUL EDİLMEZSE KALACAK!
Çıkmaza giren transfer görüşmelerinde Boupenza, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar'a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 23 maça çıkan Aaron Boupendza, attığı 18 golle krallıkta zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki oyuncunun ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.

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