Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza Krasnodar ile anlaşma sağlayamadı!

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza transferin gözdesi konumuna geldi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Hatayspor'un talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmeyen transferde Krasnodar atağa kalkmıştı.

Rusya Premier Lig ekibi yetkilileri Hatayspor yönetimiyle görüşmeleri sonucu 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde anlaşmaya vardı.



BOUPENDZA İKNA OLMADI!

Transferin Hatayspor tarafını çözen Krasnodar, Aaron Boupendza'yı ikna edemedi. NTV Spor'un haberine göre Gabonlu golcü, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi ile sözleşme imzalamaya yanaşmadı.

TALEPLERİ KABUL EDİLMEZSE KALACAK!

Çıkmaza giren transfer görüşmelerinde Boupenza, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar'a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.



Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 23 maça çıkan Aaron Boupendza, attığı 18 golle krallıkta zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.