Fenerbahçe'de dev kriz! Yeni yönetimi büyük tehlike bekliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe, harcama limitinde kritik seviyeye geldi. Çok sayıda yüksek maaş futbolcusu bulunan sarı-lacivertlilerin izleyeceği yol haritası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 11:25
Mourinho'nun maliyeti ve Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası limitleri zorlayan Fenerbahçe'nin, UEFA'dan yaklaşık 10 milyon euro ceza alabileceği konuşuluyor.
Takvim'in haberine göre yeni yönetimin aynı sorunu gelecek sezon yaşamamak adına maaş bütçesinde küçülmeye gitmesi bekleniyor.
