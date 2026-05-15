Ziraat Türkiye Kupası
Aston Villa-Liverpool maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Liverpool maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Aston Villa, Liverpool’u konuk ediyor. Ligde 59 puanla 5. sırada yer alan Aston Villa, sahasında kazanarak rakibini geride bırakmayı ve ilk 4 içerisine girmeyi hedefliyor. Aynı puanla ve averaj üstünlüğüyle 4. sırada bulunan Liverpool ise bu zorlu deplasmandan en azından yenilmeden dönerek Devler Ligi vizesi yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de sezonun en kritik ve stratejik 90 dakikalarından biri Birmingham'da sahne alacak. Ev sahibi Aston Villa, Unai Emery yönetiminde rüya gibi bir sezonu geride bırakırken, hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finali öncesi ligdeki kaderini de çizmek niyetinde. 59 puanla 5. sırada bulunan ve Liverpool'un sadece averajla gerisinde yer alan Birmingham ekibi, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle maça baskılı başlayarak Şampiyonlar Ligi kapısını ardına kadar aralamak istiyor. Konuk ekip Liverpool cephesinde ise Arne Slot'un ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi biletini riske atmama mücadelesi veriliyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve Avrupa defterini erken kapatan Merseyside ekibi, tüm odağını lige çevirmiş durumda. İşte Aston Villa-Liverpool maçının detayları!

Aston Villa-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig!'in 37. haftası kapsamındaki Aston Villa-Liverpool maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'taki bu dev randevu Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Liverpool: Mamardashvili; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Gakpo; Isak

