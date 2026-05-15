Galatasaraylı isme Göztepe kancası! Okan Buruk'un kararı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Göztepe'nin sarı-kırmızılıların milli futbolcusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 10:50
Hem hem iç hem de dış transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GÖZTEPE EREN ELMALI'YI İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Eren Elmalı, Süper Lig'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin transfer listesine girdi.
TEKLİFE SICAK BAKMIYOR
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren milli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk da Eren Elmalı'nın takımda kalmasını istiyor.
Eren Elmalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 4 gol attı.
25 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
