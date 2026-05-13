Kasa dolacak

Son yıllarda gelirlerinde büyük bir artış gösteren Galatasaray, yeni sezon öncesinde de adeta para basacak. Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak 60 milyon euro gelir elde etmişti. Bir kez daha dev arenaya katılmayı garantileyen sarı-kırmızılılar yine hedefini son 16 olarak belirlemiş durumda. Eğer Cimbom bu kez 3. torbadan turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, elde ettiği gelir bu kez 60 milyon euro'yu fazlasıyla aşacak.

HEDEF 500 MİLYON EURO

Şampiyonluk da Galatasaray'a ciddi bir gelir sağlayacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk primi, son kez alınacak olan geçmiş şampiyonluk bonusu ve yayın gelirlerinin toplamında da yaklaşık 18 milyon euro'nun sahibi olacak. Bunlar Galatasaray'ın hedeflediği performans geliri olarak belirlenmiş durumda. Bir de marketing, sponsorluk, proje ve stat gelir elde etmişti.