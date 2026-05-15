Galatasaray'dan Süper Lig'in 2 yıldızına transfer kancası!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için Süper Lig'den iki sürpriz yıldız için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, hücum hattına büyük katkı sağlaması beklenen transfer operasyonunu kısa sürede tamamlamak istediği öğrenildi. İşte detaylar... GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 10:22
Galatasaray, yeni sezon öncesinde yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların radarına ise RAMS Başakşehir forması giyen iki dikkat çekici isim girdi: Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı.

Yönetimin, iki oyuncu için Başakşehir cephesiyle kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın planının, Bertuğ ve Yusuf'u tek bir operasyonla kadroya katmak olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir'e iki futbolcuyu kapsayan kapsamlı bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transferde oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak adına hem Bertuğ'un golcü kimliğinden hem de Yusuf'un üretken kanat oyunundan faydalanmak istediği kaydedildi.

Milli takım havuzunda yer alan iki futbolcunun da Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Yönetim, transfer sürecini kısa sürede sonuçlandırarak yeni sezon kampına güçlü bir kadroyla başlamayı hedefliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla ligde 19 karşılaşmaya çıkan Bertuğ Yıldırım, 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Yusuf Sarı ise 21 Süper Lig maçında 1 gol ve 7 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı verdi.

