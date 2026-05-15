Ziraat Türkiye Kupası
Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur rövanş maçında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. İlk maçta sahasında 1-0 galip gelerek büyük bir avantaj yakalayan Bodrum ekibi, bu skoru koruyup adını finale yazdırmak istiyor. Kendi sahasında ve seyircisi önünde geri dönüş arayan Çorum FK ise en az iki farklı galibiyet alarak final biletini cebine koymanın peşinde. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:31
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Arca Çorum FK ile 5. sıradaki Sipay Bodrum FK, Süper Lig yolunda en kritik randevulardan birine çıkıyor. 11 Mayıs'ta Bodrum'da oynanan ilk mücadelede, Ali Aytemur'un 65. dakikadaki kafa golüyle 1-0 kazanan Bodrum ekibi, Çorum deplasmanına moralli geliyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK, geçtiğimiz yıl kapısından döndüğü Süper Lig'e bu kez ulaşmak için savunma disiplininden ödün vermemeyi planlıyor. Öte yandan, ilk maçta penaltı kaçıran rakibi karşısında kalecisi Ibrahim Sehic'in kurtarışıyla maçta kalsa da mağlubiyete engel olamayan Çorum FK, taraftarı önünde bambaşka bir senaryo yazmak istiyor. Uğur Uçar'ın öğrencileri, hücum silahlarıyla baskı kurarak erken bir gol bulmayı ve eşleşmeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor. İşte Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçının detayları!

ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur rövanşı kapsamındaki Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki bu dev randevu saat 20.00'de başlayacak.

ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARCA ÇORUM FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

