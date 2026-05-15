Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan milli tekvandoculara tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanan milli taekwondocuları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nı 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplamda 22 madalya ile tamamlayan Türkiye Taekwondo Milli Takımı ve Türkiye Para Taekwondo Milli Takımımızı kutluyorum. Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sergiledikleri üstün performansla bizleri gururlandıran milli taekwondocularımızın başarılarının devamını diliyorum."