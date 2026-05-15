İngilizler duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası!
Galatasaray'da yeni sezon için transfer mesaisi hız kazandı. Kadrosunu özellikle orta saha bölgesinde güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, Premier Lig'de forma giyen yıldız bir oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi. Yönetimin, teknik ekibin raporu doğrultusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:31
Premier Lig ekibinin finansal sıkıntıları sebebiyle kadrodaki hiçbir futbolcu "dokunulmaz" değil.
Youri Tielemans'ın Galatasaray'ın orta saha alternatifleri içinde olduğu biliniyor.
Transfermarkt verilerine göre Tielemans'ın piyasa değeri 35 milyon euro.
29 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Belçikalı futbolcu Aston Villa formasını bu sezon 32 maçta giyerken takımına 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.
