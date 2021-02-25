Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Son dakika haberi: 'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de son haftalarda alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör 'a camiadan sert eleştiriler gelmişti. maçının "final" niteliğinde görüldüğü sarı-lacivertli takımda, olası bir mağlubiyet durumunda Bulut'la yolların ayrılabileceği ifade edilirken, gündemdeki isimse Alman çalıştırıcı oldu. Tecrübeli teknik adamdan merak edilen Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:40
Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 'de teknik direktör , eleştirilerin merkezi haline geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Yapılan flaş transferlere rağmen istenilen sonuçları henüz alamayan sarı-lacivertli takımda, hafta sonu oynanacak derbisi final niteliğinde görülüyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

karşısında alınacak olası bir yenilgi sonrası ile yolların ayrılabileceği ifade edilirken sürpriz birtakım adaylar gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Bu adaylardan biri de 'nin eski hocalarından ...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Alman teknik adam da son dönemlerde sık sık sosyal medya hesabından İstanbul temalı fotoğraflar paylaşarak dedikoduları artırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Alman basınından Bild'e konuşan Daum, 'den resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

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