Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe 'de teknik direktör Erol Bulut , eleştirilerin merkezi haline geldi.

Yapılan flaş transferlere rağmen istenilen sonuçları henüz alamayan sarı-lacivertli takımda, hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisi final niteliğinde görülüyor...