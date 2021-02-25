Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eleştirilerin merkezi haline geldi.
Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eleştirilerin merkezi haline geldi.
Yapılan flaş transferlere rağmen istenilen sonuçları henüz alamayan sarı-lacivertli takımda, hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisi final niteliğinde görülüyor...
Trabzonspor karşısında alınacak olası bir yenilgi sonrası Erol Bulut ile yolların ayrılabileceği ifade edilirken sürpriz birtakım adaylar gündeme geldi.
Bu adaylardan biri de Fenerbahçe'nin eski hocalarından Christoph Daum...
Alman teknik adam da son dönemlerde sık sık sosyal medya hesabından İstanbul temalı fotoğraflar paylaşarak dedikoduları artırmıştı.
Alman basınından Bild'e konuşan Daum, Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadığını dile getirdi.