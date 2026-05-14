CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım!

Anderson Talisca'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 20:29
Anderson Talisca'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremedi. Kanarya'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ederken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca sosyal medyadan taraftarların ilgisini çeken bir paylaşımda bulundu.

Talisca yer verdiği paylaşımda, "Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." sözlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu ayrıca paylaşımının altına bu sezon Fenerbahçe'de yaptığı gol ve asist sayısını yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Barış Alper'den gündem olan sözler!
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | Başkan Erdoğan kritik toplantı ve anlaşmalar için Kazakistan'da: Astana'da imzalar atılacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri!
F.Bahçe'den flaş transfer atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 19:12
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 18:33
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır 16:00
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 15:57
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 15:36
F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları 15:33
Daha Eski
Beşiktaş Rize kafilesini açıkladı! Beşiktaş Rize kafilesini açıkladı! 15:24
Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama 14:42
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 14:36
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 14:24
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı! 13:35
Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! Zenit'ten flaş Jhon Duran açıklaması! 12:40