Anderson Talisca'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremedi. Kanarya'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ederken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca sosyal medyadan taraftarların ilgisini çeken bir paylaşımda bulundu.

Talisca yer verdiği paylaşımda, "Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." sözlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu ayrıca paylaşımının altına bu sezon Fenerbahçe'de yaptığı gol ve asist sayısını yazdı.

