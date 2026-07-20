2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun tamamlanmasının ardından, üniversite adayı milyonlarca genç ve aileleri için heyecan dolu bekleyişte son aşamaya gelindi. Haziran ayında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına giren adaylar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasını bekliyor. 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte, sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası arama motorlarında "YKS sonuçları bugün açıklanır mı?", "YKS sonuçları erken açıklanacak mı?" ve "2026 ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılacak?" başlıkları trend listelerinin ilk sırasına yerleşti. İşte, ÖSYM'nin resmi takvimi ve geçmiş yıllardaki uygulamaları doğrultusunda YKS sonuçlarına dair bilmeniz gereken tüm son dakika gelişmeleri...

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi verilerine göre YKS sonuçlarının duyurulacağı resmi tarih netleşmiştir. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? (20 TEMMUZ 2026)

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM kaynakları ile resmi sınav takvimi incelendiğinde, 20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla henüz sonuçların açıklandığına dair resmi bir duyuru yapılmamıştır.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, değerlendirme, optik okuma ve sapma hesaplama süreçlerini takvimde belirtilen günden 1-2 gün önce tamamlaması halinde sonuçları erken ilan edebilmektedir. Geç geçmiş dönemlerde bazı sınavların 1 gün önceden erişime açıldığı örnekler mevcuttur. Ancak resmi duyuru yapılmadığı sürece adayların 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü esas alması gerekmektedir.

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

YKS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını şu adımlarla öğrenebilecekler:

ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS Mobil uygulamasına giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile sisteme bağlanın (Dilerseniz e-Devlet ile Giriş seçeneğini de kullanabilirsiniz).

Ekranda yer alan "2026-YKS Sonuçları" bağlantısına tıklayarak TYT, AYT ve YDT puan türleriniz ile başarı sıralamalarınızı görüntüleyin.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların 22 Temmuz Çarşamba günü veya öncesinde ilan edilmesinin hemen ardından ÖSYM tarafından 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanacaktır. Tercih işlemleri, kılavuzun ilan edilmesini takip eden günlerde yine ÖSYM AİS üzerinden başlatılacaktır.