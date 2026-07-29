KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda adaylar, başvurularını internet üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayacak adayların belirlenen sınav ücretini süresi içerisinde yatırmaları gerekiyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve başvuru ekranına nasıl giriş yapılır? İşte detaylar!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, 29 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını, başvuru süresi içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru işlemlerinin son güne bırakılmaması tavsiye edilirken, sınav ücretinin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvuru işlemini tamamlamak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın. "2026 KPSS Ön Lisans Başvurusu" ekranını seçin. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi kontrol edin. Başvuru bilgilerinizi onaylayın. Başvuru ücretini belirtilen yöntemle ödeyin. Başvurunuzun tamamlandığını sistem üzerinden kontrol ederek başvuru kayıt bilgilerinizi kaydedin.

Başvurunun geçerli olması için hem elektronik başvurunun tamamlanması hem de ücretin süresi içinde yatırılması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ücreti 800 TL olarak uygulanıyor. Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin, ÖSYM tarafından belirtilen ödeme yöntemleriyle süresi içinde yatırılması gerekiyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı, ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimi doğrultusunda, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır Sınav giriş belgeleri ise sınav tarihinden önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini bu belge üzerinden öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

KPSS Ön Lisans sınavına, iki yıllık yükseköğretim (ön lisans) programlarından mezun olan veya sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvuruda bulunabiliyor. Sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans düzeyindeki personel alımlarında kullanılacak.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 19-20 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav

ücreti %50 artırımlı olarak 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde ödenecek.