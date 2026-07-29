2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte adayların tercih edeceği programların kontenjanları, özel koşulları ve yerleştirme esasları da erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite tercih işlemlerinin 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başladığını duyurdu. Adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce tercih süresi içerisinde yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri istendi. İşte tercih sürecine ilişkin detaylar!

2026 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih süresi boyunca üniversite ve bölüm seçimlerini tamamlayarak tercih listelerini ÖSYM sistemi üzerinden onaylayabilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin son güne bırakılmamasını tavsiye ederken, tercih döneminde yapılabilecek güncellemelerin de takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

Üniversite tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Tercih listesi oluşturulduktan sonra işlemlerin mutlaka sistem üzerinden onaylanması gerekiyor. Onaylanmayan tercihler geçerli sayılmayacak. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar şu adımları izleyebilir:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapın. "2026-YKS Tercih İşlemleri" ekranını açın. Tercih etmek istediğiniz üniversite ve program kodlarını sıralayın. Tercih listenizi dikkatlice kontrol edin. İşlemi onaylayarak tercihlerinizi tamamlayın. Başvurunuzun başarıyla tamamlandığını sistem üzerinden kontrol edin.

Tercihlerin kesinleşmesi için adayların işlemlerini tercih süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca tercih listesi hazırlanırken programların özel koşulları ve açıklamalarının da dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

YKS KONTENJAN KILAVUZU | TIKLA-İNDİR

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların heyecanla beklediği tercih kılavuzunda her yıl belirli bir kontenjan ve tercih sınırı yer alır. ÖSYM tarafından açıklanan kurallara göre, üniversite adaylarının YKS tercih listelerinde toplamda 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Adaylar, başarı sıralamalarına ve puanlarına uygun olan lisans veya ön lisans programlarını bu 24 maddelik listeye istedikleri öncelik sırasına göre yazabilirler.

TÜM TERCİHLERİ DOLDURMALI MIYIM?

YKS tercih listesini hazırlarken verilen 24 tercihin tamamını doldurmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Adayların yaptığı en büyük hatalardan biri, "liste boş kalmasın" mantığıyla gitmek istemedikleri veya okumayı düşünmedikleri bölümleri listenin sonlarına eklemektir. Tercih Listenizde yer verdiğiniz her bir programın, kazandığınız takdirde severek gideceğiniz bir yer olması esastır. Bu nedenle sadece gerçekten eğitim almak istediğiniz, şehir ve bölüm kriterlerinize uyan programları yazmanız, listenin tamamını doldurmaktan çok daha kritik ve sağlıklı bir yaklaşımdır.

EN AZ KAÇ TERCİH YAPABİLİRİM?

ÖSYM sisteminde adayların sistemik olarak alt sınır kuralı bulunmamaktadır. Yani YKS tercih sisteminde en az tercih sınırı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Adaylar isterlerse sadece tek bir üniversite ve bölüm yazarak tercihlerini onaylayabilir, isterlerse de üst limit olan 24 tercihe kadar listelerini uzatabilirler. Buradaki temel ölçüt, adayın risk toleransı ve ne kadar kesin bir hedef doğrultusunda hareket ettiğidir.

2026 YKS TERCİH EKRANI | TIKLA-GÖR

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEZSEM PUANIM DÜŞER Mİ?

Adaylar arasında en çok kafa karışıklığı yaratan ve endişe duyulan konulardan biri de Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) düşme durumudur. Bir adayın YKS tercih listesi hazırlayıp ÖSYM sistemine kaydetmesi, tek başına başarı puanının düşmesine neden olmaz. Eğer yaptığınız tercihler sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilemezseniz, bir sonraki yıl sınava girdiğinizde OBP'nizde (okul puanınızda) kesinlikle bir kesinti veya düşüş yaşanmaz. Puan düşmesi kuralı, yalnızca sistem tarafından bir programa yerleştirilmeniz durumunda devreye girer.

TERCİH YAPMAZSAM SENEYE PUANIM DÜŞER Mİ?

YKS'ye giren ancak herhangi bir nedenden dolayı tercih yapmamayı seçen adaylar için ertesi yıl herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Sınav sonrasında hiç tercih yapmamanız veya sistem üzerinden tercihlerinizi onaylamamanız durumunda, bir sonraki yıl sınava tekrar girdiğinizde Ortaöğretim Başarı Puanınız (OBP) tam olarak hesaplanır ve başarı sıranıza eklenir. Kısacası, yerleşme ihtimali olmayan ya da tercih haklarını kullanmayan adayların OBP puanlarında bir sonraki dönem için hiçbir kesinti uygulanmaz.