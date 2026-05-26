Canlı altın fiyatları 26 Mayıs | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası
Altın piyasası haftaya moralli başladı! Haftanın ilk gününde tamamlanan seans verilerine göre; standart altının kilogram fiyatı, cuma günü kapanışına kıyasla yüzde 1,5 değer kazanarak 6 milyon 737 bin 900 lira oldu. Gün içinde en yüksek 6 milyon 748 bin 500 lirayı test eden kıymetli metal, küresel ons altının yeniden 4.562 dolar seviyesine tırmanmasıyla iç piyasada yönünü yukarı çevirdi. Serbest piyasadaki "gram altın kaç TL" "çeyrek altın satış fiyatı" "Kapalıçarşı altın fiyatları" detayları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Mayıs Salı sabahına girerken ekonomi gündeminin odağında, altının yeni haftaya yaptığı güçlü başlangıç yer alıyor. Cuma gününü 6 milyon 637 bin 100 liradan kapatan standart altının kilogramı, pazartesi günü gelen yoğun alımlarla birlikte 6 milyon 737 bin 900 liraya kadar tırmandı. Gün boyu en düşük 6 milyon 705 bin lira tabanını gören kıymetli metal, KMKTP bünyesinde 310,44 kilogramlık işlem miktarı ve 2 milyar lirayı aşan işlem hacmiyle günü noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.500 dolar sınırından hızlıca 4.562 dolara yükselmesi, serbest piyasada gram altını 6.750 TL bandına yaklaştırdı. İşte borsada oluşan resmi rakamlar sonrası serbest piyasaya yansıyan güncel fiyat tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6675.84 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6770.69 TL

26 MAYIS SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,89 (Alış) - 45,90 (Satış)

◼EURO: 53,40 (Alış) - 53,41 (Satış)

◼STERLİN: 61,55 (Alış) - 61,85 (Satış)

Canlı altın fiyatları 26 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 571 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat kapanış saati itibarıyla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 737 bin 900 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78, bileşik getirisi yüzde 43,74 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5993, satışta 45,7820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,9 azalışla 94,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6674.0000 TL 6769.3300 TL
Çeyrek Altın 10933.0000 TL 11040.0000 TL
Yarım Altın 21867.0000 TL 22059.0000 TL
Tam Altın 43616.0000 TL 44008.0000 TL
Ata Altın 44736.0000 TL 45121.0000 TL
22 Ayar Bilezik 6101.7300 TL 6391.4700 TL
Gümüş 108.4390 TL 116.2180 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Mayıs Salı günü saat 05.58 itibarıyla alınmıştır.

