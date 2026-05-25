Sayısal Loto kazandıran numaralar | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve devasa ikramiye tutarıyla hayalleri süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş günü geldi çattı. Şans oyunu tutkunları arama motorlarında anlık olarak "25 Mayıs 2026 Pazartesi Sayısal Loto kazandıran numaralar açıklandı mı, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Haftalardır devrederek milyarlık sınırları zorlayan büyük ikramiyenin sahibini bulacağı canlı çekilişin saatini, şanslı numaraların ilan edileceği ekranı ve bilet sorgulama detaylarını sizler için derledik.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR (25 MAYIS 2026)

Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları şöyle:

19-20-28-53-68-77 JOKER: 47 SÜPERSTAR: 57

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

İnternetten ya da bayiden oynanabilir. Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.