Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2026 bayram tarihleri

Vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, tatil süresi kaç gün?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 2026 yılına ait bayram takvimi ve resmi tatil günleri, seyahat planı yapanlar tarafından yakından takip edilirken, tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği de araştırılıyor. 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre netleşti. Bu yıl bayramın hafta içine denk gelmesi, uzun bir tatil planı yapan vatandaşlar için şimdiden merak konusu oldu. İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi ve tatil süresine dair tüm detaylar...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önceki Arife günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Dört gün sürecek olan bayramın tam takvimi şu şekildedir:

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, Arife günü öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı sona eriyor. Bu durumda toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil süreci bulunuyor.

TATİL 9 GÜNE UZAYACAK MI?

Bayramın ilk üç gününün hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelmesi, 9 günlük tatil beklentisini artırdı. Eğer hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı sabahı (yarım gün) idari izin ilan edilirse, hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 9 güne tamamlanabilir. Ancak şu an için bu konuda resmi bir karar açıklanmış değil. Mevcut durumda tatil, Pazar günü ile birleştiğinde 5 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor.