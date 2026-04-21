Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Nisan birinci eleme adayı!

Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Nisan birinci eleme adayı!

Survivor'da Engincan Tura'nın vedasının ardından adada kartlar yeniden dağıtılıyor! 20 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkurda nefes kesen bir rekabete girişti. Kaybeden takım için sürgün yolu görünürken, konseyde çıkan isim herkesi şaşırttı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı Beyza mı oldu? İşte 20 Nisan Survivor son bölüm özeti...

Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 07:45
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Nisan birinci eleme adayı!

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı 20 Nisan 2026 Pazartesi akşamı belli oldu. Engincan Tura'nın vedasının ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonrası kaybeden takım konseyde eleme adayını belirledi. İzleyiciler "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" ve "Survivor 1. eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Konseyde çıkan isim ada gündeminde sürpriz etkisi yaratırken, haftanın ilk eleme adayı netleşti. 20 Nisan Survivor son bölüm özeti ve dokunulmazlık oyunu sonucu yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (20 NİSAN)

Yeni haftanın ilk büyük randevusunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı, motivasyonlarını toplamak için parkura çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda daha az hata yapan ve atışlarda isabet bulan taraf galibiyete uzandı. Kazanan Ünlüler Takımı oldu. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı konseyi rahat geçirirken, Gönüllüler takımı bir arkadaşlarını potaya göndermek zorunda kaldı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda, takımı tarafından en çok ismi yazılan yarışmacı haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor 1. Eleme Adayı: Beyza (Gönüllüler Takımı)

Eleme potasına giren Beyza, bu hafta adada kalmak için diğer adaylarla birlikte performans sergileyecek veya düelloda ter dökecek.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

