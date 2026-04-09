Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Nisan Süper Loto sorgula!

Haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilen Süper Loto'da bu akşamın şanslı numaraları belli oluyor. Saat 21.30'da başlayan çekilişle birlikte milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi aranıyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkacak mı yoksa devir mi yaşanacak? İşte 9 Nisan Süper Loto kazandıran numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 NİSAN PERŞEMBE
6 18 33 40 50 58
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:
- Resmi Web Sitesi: millipiyangoonline.com adresine girerek "Sonuçlar" kısmından Süper Loto'yu seçebilir, bilet numaranızla hızlıca sorgulama yapabilirsiniz.
- Mobil Uygulama: Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden karekod okutarak kazancınızı anında görebilirsiniz.
- Canlı Yayın: Çekilişi her Perşembe olduğu gibi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SÜPER LOTO KAÇ BİLEN KAZANIR?
Süper Loto'da 1'den 60'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesi seçilir. Oynadığın her kolon için;
6 bilen: Büyük ikramiyeyi kazanır.
5, 4, 3 ve 2 bilenler: Farklı oranlarda ikramiye almaya hak kazanır.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
- Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
- Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
- Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.
- Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
- Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
- Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.