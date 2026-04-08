HaberlerHaberler
Mircea Lucescu'ya veda... Efsane teknik adam, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı
7 Nisan Salı günü hayata veda eden Rumen teknik adam Mircea Lucescu için Bükreş'teki Ulusal Arena stadyumunda bugün tören düzenlendi. Cenaze törenine Rumen teknik direktör Mircea Rednic, eski futbolcu Dorin Mateut ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi de katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan Lucescu'nun oğlu Razvan gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine Türk Büyükelçiliği tarafından çelenk gönderildi.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:18