CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar? 30 Ocak gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları ve canlı piyasa bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Ocak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını güncel alış-satış rakamları açıklandı. 30 Ocak 2026 itibarıyla canlı altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL oldu? Güncel alış-satış fiyatları, altın piyasası son durum ve uzman yorumları için detaylar haberimizde...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.290,89TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.293,43TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, FED faiz politikası ve dolar/TL kurundaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 30 Ocak Cuma günü 12.720,00 TL alış, 12.995,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

Altın fiyatları 29 Ocak 2026 Perşembe

30 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,44 (Alış) - 43,48 (Satış)

◼EURO: 51,77 (Alış) - 51,91 (Satış)

◼STERLİN: 59,59 (Alış) - 60,06 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (30 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 7.290,89₺

Gram Altın Satış: 7.293,43₺

Çeyrek Altın Alış: 12.720,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.995,00₺

Yarım Altın Alış: 25.441,00₺

Yarım Altın Satış: 25.989,00₺

Tam Altın Alış: 51.391,59₺

Tam Altın Satış: 52.407,77₺

Ata Altın Alış: 52.997,58₺

Ata Altın Satış: 54.336,89₺

22 Ayar Bilezik Alış: 7.099,52₺

22 Ayar Bilezik Satış: 7.527,49₺

Gümüş Alış: 154,91₺

Gümüş Satış: 155,09₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Ocak Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek!
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan SABAH gazetesi için özel makale: "2026 reformların yılı olacak"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Önümüze bakıyoruz Önümüze bakıyoruz 02:16
Böyle olmaz Böyle olmaz 02:09
Utanç dakikaları! Utanç dakikaları! 02:04
Hakem başarılıydı Hakem başarılıydı 02:03
3‘ü zorunlu 5 değişiklik 3‘ü zorunlu 5 değişiklik 02:02
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:01
Daha Eski
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:00
Sıra play-off'ta Sıra play-off'ta 02:00
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! 01:56
Temsilcilerimiz turladı! İşte ülke puanımız Temsilcilerimiz turladı! İşte ülke puanımız 01:56
F.Bahçe play-off'ta! F.Bahçe play-off'ta! 01:56
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! 01:56