Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!
ÖSYM ve MEB sınav takvimi, hafta sonu planı yapan adayların gündeminde. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde sınav yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Adaylar, sınav programı ve resmi duyurular için ÖSYM ve MEB'in internet sitelerini kontrol edebilir. Sınav giriş belgeleri ve saat bilgileri kurumlar tarafından ayrıca ilan ediliyor. Peki, hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ÖSYM veya MEB tarafından yapılacak bir sınav var mı? Detaylar haberimizde...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:53
MEB SINAV TAKVİMİ: HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB sınav takvimine göre, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında herhangi bir sınav bulunmuyor.
