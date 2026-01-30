Ordu TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir? Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama

CANLI SKOR ANA SAYFA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu için hak sahipliği belirleme kurası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle, Ordu’da konut sahibi olmaya hak kazanan isimler netleşecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 12:10
TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde Ordu için hak sahipliği belirleme kurası büyük ilgi görüyor. Kura çekimi sonrası Ordu'da konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak. Ordu kura sonuçları TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden duyurulacak. Hak sahipleri için sözleşme takvimi, ödeme planı ve teslim süreciyle ilgili bilgiler de açıklanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

AHaber CANLI YAYIN

