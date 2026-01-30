Ordu TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir? Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde Ordu için hak sahipliği belirleme kurası büyük ilgi görüyor. Kura çekimi sonrası Ordu'da konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak. Ordu kura sonuçları TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden duyurulacak. Hak sahipleri için sözleşme takvimi, ödeme planı ve teslim süreciyle ilgili bilgiler de açıklanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van.

🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.🍀 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yarın (30 Ocak 2026) Ordu, Aksaray ve Karabük projeleri için kura çekilecek. ➡️ Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.⬇️ Canlı Yayın Bağlantıları📍… pic.twitter.com/2o7HSjPHiy — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 29, 2026

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

