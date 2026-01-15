TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konutları hangi ilçeye yapılacak? Resmen açıklandı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçede hayata geçirileceği belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce proje hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti: Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

100 BİN KONUT İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEYE YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede konutların yapılacağı ilçeye dair karar şu sözlerle ifade edildi:

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'