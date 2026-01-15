CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konutları hangi ilçeye yapılacak? Resmen açıklandı

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konutları hangi ilçeye yapılacak? Resmen açıklandı

Milyonlarca vatandaşın sonucunu merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçede yapılacağı merak konusu olmuştu. İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçeye yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 13:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konutları hangi ilçeye yapılacak? Resmen açıklandı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçede hayata geçirileceği belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce proje hakkında önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti: Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

100 BİN KONUT İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEYE YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede konutların yapılacağı ilçeye dair karar şu sözlerle ifade edildi:

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'

Idefix reklam
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun aşkı" denilen Derya Çayırgan yolsuzluktan alındı | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
Talisca'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI 11:57
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55
Daha Eski
Talisca'dan flaş transfer açıklaması! Talisca'dan flaş transfer açıklaması! 11:38
Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! 11:13
Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 10:58
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 10:58
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 10:47
Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi 10:47