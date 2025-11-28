Yükseliş sürüyor! 28 Kasım Gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar?

Bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları 28 Kasım itibarıyla rekor seviyelere yaklaştı. Gram altın TL bazında güçlü seyrini korurken, ons altın da küresel piyasalarda yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Ekonomistler, faiz politikaları ve küresel jeopolitik gelişmelerin altındaki yükselişi tetiklediğini belirtiyor. "Şimdi altın alınır mı?", "Gram altın daha ne kadar yükselecek?" gibi sorular merak edilirken uzmanlar temkinli iyimserlikten söz ediyor. Güncel altın fiyatları canlı grafikle burada!

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın, genellikle güvenli liman olarak kabul edilir ve fiyatı, küresel riskler arttığında veya geleneksel para birimlerinin (özellikle dolar) değeri azaldığında yükselme eğilimi gösterir. Altın, uluslararası piyasalarda ABD Doları üzerinden fiyatlanır. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlama beklentisi veya faiz indirim döngüsünün başlaması, doların değer kaybetmesine yol açar. Dolar zayıfladığında, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altın daha ucuz hale gelir ve bu da talebi artırarak fiyatı yükseltir. Faiz oranlarının düşük olduğu ortam, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirir.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEK Mİ? (UZMAN GÖRÜŞLERİ)

Uzmanların ve kurumların altın fiyatlarına dair beklentileri genellikle uzun vadede yükseliş trendinin süreceği yönündedir, ancak kısa vadeli düzeltmeler ve dalgalanmalar olabileceği belirtilmektedir. Yükselişi destekleyen beklentiler:

Faiz İndirimleri: Küresel faiz indirim döngüsünün 2025 yılına kadar uzayacağı beklentisi, altının çekiciliğini koruyacak en büyük katalizörlerden biri olarak görülüyor.

Küresel faiz indirim döngüsünün 2025 yılına kadar uzayacağı beklentisi, altının çekiciliğini koruyacak en büyük katalizörlerden biri olarak görülüyor. Jeopolitik Riskler: Küresel siyasi belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam etme ihtimali, altını güvenli liman olarak tutmaya devam edecektir.

Küresel siyasi belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam etme ihtimali, altını güvenli liman olarak tutmaya devam edecektir. Merkez Bankası Alımları: Merkez bankalarının güçlü altın alımlarının devam etmesi bekleniyor.

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI:

5.700,31 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

28 KASIM CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

28 Kasım Cuma günü dolar, Asya piyasalarında güne yükselişle başladı. Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum şöyle:

◼ABD Doları: 42,50 (Alış) - 42,51 (Satış)

◼EURO: 49,17 (Alış) - 49,18 (Satış)

◼STERLİN: 56,17 (Alış) - 56,18 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 28 KASIM 2025

▶ Gram Altın Alış: 5.700,31₺

▶Gram Altın Satış: 5.704,10₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.405,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.485,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.810,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.970,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.996,04₺

▶Tam Altın Satış: 37.735,28₺

▶Ata Altın Alış: 38.152,16₺

▶Ata Altın Satış: 39.124,31₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.259,02₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.298,23₺

▶Gümüş Alış: 73,55₺

▶Gümüş Satış: 73,70 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Kasım Cuma günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.