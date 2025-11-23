SÜPER LOTO SONUÇLARI | 23 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto, bu hafta da milyonların umudunu tazeleyerek devasa ikramiyesiyle gündemde. Haftanın üç günü (salı, perşembe ve pazar) yapılan çekilişler, şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Altı bilen çıktığında hayatları tamamen değiştirebilecek büyük ikramiye, bu hafta rekor seviyeleri zorluyor. Her çekilişte olduğu gibi gözler yine açıklanacak numaralarda. Peki, 23 Kasım Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 23 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın tüm detayları…

23 KASIM PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

23 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları, saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

SÜPER LOTO 23 KASIM KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto sonuçları merakla beklenirken, 23 Kasım Pazar günü kazanan numaralar henüz açıklanmadı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.