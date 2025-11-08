Bakan Bak'tan destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları ziyaret etti. Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ayyıldızlılara 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılar diledi.
