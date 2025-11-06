CANLI SKOR ANA SAYFA
AFAD - Kandilli son depremler | 6 Kasım anlık deprem takibi

AFAD - Kandilli son depremler | 6 Kasım anlık deprem takibi

Son depremler listesi, fay hattı üzerinde konumlanan ülkemizde her gün, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle anlık olarak resmi internet sitesinde yayımlanan son depremler, vatandaşların bilgi alması ve tedbirini artırması açısından büyük öneme sahip. Son günlerde Balıkesir'de fay hareketliliğinin artması sebebiyle bölgede çok sayıda sismik faaliyet yaşanıyor. İşte 6 Kasım son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:24
AFAD - Kandilli son depremler | 6 Kasım anlık deprem takibi

Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde, son günlerde yaşanan sismik hareketler sebebiyle vatandaşlar, anlık olarak 'son depremler' listesini takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre, 6 Kasım Perşembe günü, sabahın ilk saatlerine kadar çeşitli bölgelerde 50'ye yakın sarsıntı gerçekleşti. Tamamı küçük ölçekli bu depremlerde herhangi bir maddi hasar veya can kaybı bildirilmezken derinlikleri sebebiyle birçok sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmedi. İşte bugünün depremleri listesi...

6 KASIM ANLIK DEPREM TAKİBİ

6 Kasım Perşembe günü meydana gelen sarsıntılar içinde en dikkat çekenleri, Balıkesir Sındırgı'da saat 05.10'da meydana gelen 3,1 şiddetindeki deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 12.7 km olarak ölçtü. Öte yandan yine aynı bölgede, saat 02.52'de 3,0 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Bu depreminse derinliği 14.6 km olarak belirlenirken vatandaşların büyük çoğunluğu iki sarsıntıyı da hissetmedi.

AFAD ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD son depremler listesi 6 Kasım

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi son depremler 6 Kasım

