Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, 4 Kasım Salı günü ülke genelinde kaydedilen depremler arasında korkutucu bir sarsıntı yer almıyor. Dün gece saatlerinde Balıkesir, Sındırgı'da kaydedilen 4,3 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedilmiş ve vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olmuştu. Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar alınmazken 27 Ekim'de 6,1 şiddetiyle baş gösteren depremin artçıları bölgede devam ediyor. 4 Kasım itibarıyla merkez üssü Balıkesir olan küçük ölçekli çok sayıda deprem kaydedildi. Sıradan sismik aktivitelerden kaynaklandığı düşünülen bu depremler ile 4 Kasım Salı günü yaşanan tüm sarsıntıları sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 4 KASIM DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

4 Kasım Salı gününün ilk saatlerinden sabaha kadar küçük ölçekli 100'ü aşkın deprem meydana geldi. Yoğun sismik aktivitelerin arasında en dikkat çekenleri ise şunlar oldu: Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Tunceli'de 00.35'te 2,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. 5.0 km derinlikte gerçekleşen bu sarsıntının ardından 00.42'de Balıkesir, Sındırgı'da 2,6'lık bir deprem kaydedildi. Yine Balıkesir'de saat 01.40'ta 2.4, 02.08'de 3.0, 02.49'da 2,4, 03.04'te 2.3 ve 05.43'te 2,7 şiddetinde depremler kaydedildi.

