Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak hazırladığı verilerle oluşturulan son depremler listesi, özellikle son zamanlarda sık sık yaşanan sarsıntılarla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde en son 27 Ekim'de Balıkesir, Sındırgı'da gerçekleşen 6,1 şiddetindeki depremin artçıları hala devam ediyor. Bölgede yoğun sismik aktiviteler gözlenirken 4 Kasım Salı günü sabah saatleri itibarıyla 3,0'ün üzerinde, hissedilir sarsıntı yaşanmadı. Gece saatlerinde kaydedilen 4,3 büyüklüğündeki, çevre illerden de hissedilen depremde ise olumsuz ihbar alınmadı. İşte 4 Kasım Salı son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 07:48
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, 4 Kasım Salı günü ülke genelinde kaydedilen depremler arasında korkutucu bir sarsıntı yer almıyor. Dün gece saatlerinde Balıkesir, Sındırgı'da kaydedilen 4,3 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedilmiş ve vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olmuştu. Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar alınmazken 27 Ekim'de 6,1 şiddetiyle baş gösteren depremin artçıları bölgede devam ediyor. 4 Kasım itibarıyla merkez üssü Balıkesir olan küçük ölçekli çok sayıda deprem kaydedildi. Sıradan sismik aktivitelerden kaynaklandığı düşünülen bu depremler ile 4 Kasım Salı günü yaşanan tüm sarsıntıları sizler için derledik.

AFAD son depremler listesi | Anlık takip etmek için TIKLAYIN

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 4 KASIM DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

4 Kasım Salı gününün ilk saatlerinden sabaha kadar küçük ölçekli 100'ü aşkın deprem meydana geldi. Yoğun sismik aktivitelerin arasında en dikkat çekenleri ise şunlar oldu: Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Tunceli'de 00.35'te 2,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. 5.0 km derinlikte gerçekleşen bu sarsıntının ardından 00.42'de Balıkesir, Sındırgı'da 2,6'lık bir deprem kaydedildi. Yine Balıkesir'de saat 01.40'ta 2.4, 02.08'de 3.0, 02.49'da 2,4, 03.04'te 2.3 ve 05.43'te 2,7 şiddetinde depremler kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

