Son depremler listesi | 5 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi | 5 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılan verilere göre, bugünkü depremler listesinde en dikkat çekenler arasında yine Balıkesir'de meydana gelen artçı sarsıntılar yer alıyor. 5 Kasım Çarşamba günü, geceden sabahın ilk saatlerine kadar 40'tan fazla deprem kaydedilirken bunların çoğu küçük ölçekli ve hissedilmeyecek ölçüde depremler oldu. Akdeniz'de sabaha karşı yaşanan 2,6 şiddetindeki sarsıntının yanı sıra gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 3,6 şiddetindeki deprem de dikkat çekti. İşte 5 Kasım Çarşamba bugünkü depremler...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 07:19
Son depremler listesi | 5 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi

Ülkemizin fay hatları üzerinde konumlanmış olması sebebiyle deprem riski her geçen gün daha da hissedilir hale geliyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından 'son depremler listesi' vatandaşlar tarafından sık sık kontrol edilirken büyük Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar da tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan, 5 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlerde korkutucu bir sismik aktivitenin bulunmadığı görüldü. Dün geceden sabah saatlerine kadar olan sarsıntılar arasında en dikkat çekenleri Balıkesir, Sındırgı'daki 3,6 ve Akdeniz merkezli 2,6 şiddetindeki sarsıntılar oldu.

AFAD son depremler listesi | TIKLA - GÖR

5 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Kasım Çarşamba günü, geceden sabahın ilk saatlerine kadar kadar küçük ölçekli 40'ı aşkın deprem kaydedildi. Yoğun sismik aktivitelerin arasında korku ve paniğe neden olacak bir hareketlilik görülmezken 27 Ekim'de Balıkesir'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçılarının bölgede devam ettiği görüldü. Öte yandan Akdeniz merkezli 2,6 şiddetindeki sarsıntı da dikkat çeken sismik aktiviteler arasında yerini aldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

