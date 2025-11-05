Son depremler listesi | 5 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi

Ülkemizin fay hatları üzerinde konumlanmış olması sebebiyle deprem riski her geçen gün daha da hissedilir hale geliyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından 'son depremler listesi' vatandaşlar tarafından sık sık kontrol edilirken büyük Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar da tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan, 5 Kasım Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlerde korkutucu bir sismik aktivitenin bulunmadığı görüldü. Dün geceden sabah saatlerine kadar olan sarsıntılar arasında en dikkat çekenleri Balıkesir, Sındırgı'daki 3,6 ve Akdeniz merkezli 2,6 şiddetindeki sarsıntılar oldu.

5 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Kasım Çarşamba günü, geceden sabahın ilk saatlerine kadar kadar küçük ölçekli 40'ı aşkın deprem kaydedildi. Yoğun sismik aktivitelerin arasında korku ve paniğe neden olacak bir hareketlilik görülmezken 27 Ekim'de Balıkesir'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçılarının bölgede devam ettiği görüldü. Öte yandan Akdeniz merkezli 2,6 şiddetindeki sarsıntı da dikkat çeken sismik aktiviteler arasında yerini aldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER