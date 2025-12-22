CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim!

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim!

Gençlerbirliğ, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma hakkında ev sahibi takımın teknik direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 22:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DİYADİN'İN SÖZLERİ:

Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi. Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu. Ben 20 yaşında geldim Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerliler birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için yapılanma içinde olacağız.

REKLAM - MUUD
Trabzonspor Ankara'da kaybetti!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:08
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:30
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 20:59
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 20:14
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! 19:59
TFF cezaları onadı! TFF cezaları onadı! 19:49
Daha Eski
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:45
Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet 19:26
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 19:21
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14