Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 20:00
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

DİĞER
Son Dakika
