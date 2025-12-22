Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.