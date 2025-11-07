CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem mi oldu, nerede 7 Kasım? AFAD, Kandilli

Son dakika deprem mi oldu, nerede 7 Kasım? AFAD, Kandilli

Son depremler listesi, vatandaşlar tarafından düzenli olarak araştırılıyor. 7 Kasım Cuma gününe çeşitli sarsıntılarla başlayan Balıkesir'de dün yaşanan 4,3 şiddetindeki depremin ardından bugün de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.52'de kaydedilen sarsıntının merkezüssü yine Balıkesir, Sındırgı olarak kayıtlara geçerken 27 Ekim'de 6,1 şiddetindeki depremin ardından Balıkesir'de artçılar yaşanmaya devam ediyor. 7 Kasım Cuma günü geceden sabahın ilk saatlerine kadar 70'in üzerinde sarsıntı kaydedilirken bu depremlerin çoğu küçük ölçekli olduğundan hissedilmedi. İşte 7 Kasım son depremler...

Son dakika deprem mi oldu, nerede 7 Kasım? AFAD, Kandilli

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Balıkesir'de devam eden fay hareketliliği, 7 Kasım Cuma günü geceden sabahın ilk saatlerine dek küçük ölçekli çok sayıda depreme neden oldu. Çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen sarsıntıların en dikkat çekeni ise, 04.52'de meydana gelen 4,2 şiddetindeki sarsıntı oldu. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde deprem riski vatandaşları tehdit ederken uzmanlar, her an yüksek şiddette deprem meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor. İşte 7 Kasım Cuma günü kaydedilen son depremler...

AFAD ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Kasım

