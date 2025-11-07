Son dakika deprem mi oldu, nerede 7 Kasım? AFAD, Kandilli

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Balıkesir'de devam eden fay hareketliliği, 7 Kasım Cuma günü geceden sabahın ilk saatlerine dek küçük ölçekli çok sayıda depreme neden oldu. Çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen sarsıntıların en dikkat çekeni ise, 04.52'de meydana gelen 4,2 şiddetindeki sarsıntı oldu. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde deprem riski vatandaşları tehdit ederken uzmanlar, her an yüksek şiddette deprem meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor. İşte 7 Kasım Cuma günü kaydedilen son depremler...

