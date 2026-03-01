CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 1 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor 1 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Survivor 1 Mart fragmanı neler gösteriyor? Takımlar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde hangi yarışmacılar öne çıkacak? Survivor yeni bölüm tanıtımı ile ada heyecanını kaçırmadan izleyin.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 07:47
Survivor 1 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı ile yarışmacıların zorlu dokunulmazlık oyununa hazırlık süreci ekrana yansıyor. Fragmanda hangi yarışmacıların öne çıktığı, hangi takımın avantajlı olduğu ve eleme adayının kim olacağı merak konusu. Survivor yeni bölüm tanıtımını izleyerek ada konseyindeki stratejileri ve yarışmacıların psikolojik mücadelelerini detaylı olarak takip edebilirsiniz. Bu fragman, 1 Mart Survivor bölümünü canlı izlemek isteyenler için heyecan dolu ipuçları sunuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Şubat Cumartesi akşamki yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

SURVIVOR 2026 ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Üçüncü eleme adayının kim olacağı merakla beklenirken, ada konseyi sonucunda Seren Ay eleme adayı olarak belirlendi. Seren'in adı, ada içinde stratejilerin ve taktiklerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

PERFORMANS BİRİNCİSİ MERT NOBRE'DEN DÖRDÜNCÜ İSİM

Ada oyunlarında gösterdiği üstün performansla öne çıkan Mert Nobre, dokunulmazlık oyununun birincisi olarak dördüncü eleme adayının ismini açıklamakla görevlendirildi. Survivor izleyicileri, Nobre'nin hangi ismi seçeceğini merakla bekledi.

MERT NOBRE'NİN SEÇİMİ: BÜŞRA

Performans birincisi olarak dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullanan Mert Nobre, Büşra'nın adını verdi. Bu karar, hem takım içinde hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Büşra'nın eleme adayları arasına girmesi, ada içindeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

SON DAKİKA
