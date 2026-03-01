CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın İran’a yönelik “önleyici saldırı” açıklaması ve ABD güvenlik kaynaklarının operasyonun ortak gerçekleştirildiğini belirtmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Tahran başta olmak üzere birçok İran kentinde patlama seslerinin duyulması, Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşıdı. Peki bu gelişmeler sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:03
İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın İran'a yönelik "önleyici saldırı" açıklaması ve ABD güvenlik kaynaklarının operasyonun ortak gerçekleştirildiğini belirtmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Tahran başta olmak üzere birçok İran kentinde patlama seslerinin duyulması, Orta Doğu'da tansiyonu zirveye taşıdı. Peki bu gelişmeler sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi? Altın sadece ekonomik değil psikolojik bir varlıktır. Panik arttıkça talep artar. Bu da fiyatı yukarı iter. Peki, altın fiyatları artacak mı? Gram altın ne olur?

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Altın, tarih boyunca savaş, kriz ve belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak görülür. İsrail'in İran'a yönelik operasyonu ve bölgede olası bir füze saldırısı ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın gibi güvenli enstrümanlara yönelmesine neden olabilir. Bu durum ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Gerilimin büyümesi, karşılıklı misillemeler ve bölgesel savaş ihtimali fiyatları yukarı taşır. Ancak diplomatik açıklamalar ve ateşkes sinyalleri gelirse kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir. Kısacası, mevcut tablo altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Saran'dan dev golcü hamlesi!
Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları 08:49
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" "Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" 08:45
Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı 08:36
Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 08:19
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23