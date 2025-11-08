CANLI SKOR ANA SAYFA
Son depremler listesi 8 Kasım 2025 | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi 8 Kasım 2025 | AFAD, Kandilli Rasathanesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan deprem bilgileri, vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. 8 Kasım Cumartesi gününe sismik açıdan hareketli bir başlangıç yapan Balıkesir'de, sabahın ilk saatlerinde küçük ölçekli çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Ülke genelinde, Cumartesi günü sabah saatlerine dek 50'nin üzerinde sarsıntı meydana gelirken çoğu 2,0'nin altında olan depremler, vatandaşlar tarafından hissedilmedi. İşte 8 Kasım 2025 son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 07:28
Son depremler listesi 8 Kasım 2025 | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 8 Kasım Cumartesi günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, hafta sonunun ilk saatlerinden Cumartesi sabahına dek 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Sındırgı ilçesinde, 04.02'de kaydedilen 3,2 şiddetindeki sarsıntının ardından bölgede, 04.50'de 3,1; 05.05'te 3,2 ve 05.07de ise 3,5 şiddetinde depremler kaydedildi. İşte son depremler listesi...

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AFAD son depremler 8 Kasım

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

Kandilli son depremler 8 Kasım

