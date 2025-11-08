Son depremler listesi 8 Kasım 2025 | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 8 Kasım Cumartesi günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, hafta sonunun ilk saatlerinden Cumartesi sabahına dek 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Sındırgı ilçesinde, 04.02'de kaydedilen 3,2 şiddetindeki sarsıntının ardından bölgede, 04.50'de 3,1; 05.05'te 3,2 ve 05.07de ise 3,5 şiddetinde depremler kaydedildi. İşte son depremler listesi...

