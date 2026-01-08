Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 9 Ocak Cuma Bursa'da okullar tatil edildi mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasıyla tatil kararları ve hangi okulların etkilendiği anlık olarak duyuruluyor. Öğrenciler ve veliler için güncel tatil durumu haberimizde...

BURSA'DA HAVA DURUMU

Bursa'da yağmur bekleniyor. Bursa'da 9 Ocak Cuma günü hava genellikle yağışlı olacak. Meteoroloji verilerine göre bölgede yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar kış mevsimine uygun şekilde soğuk seyredecek. Gün içinde en yüksek yaklaşık 8–9°C civarında olurken gece en düşük yaklaşık 4°C seviyesinde olacak.

❄️ Ocak ayında Bursa genel olarak soğuk ve yağışlı bir iklim yaşar; ortalama gündüz sıcaklıkları 9–10°C civarındadır ve yağış gün sayısı fazla olur.

Haftalık Hava Tahmini📆(9- 15 Ocak 2026)ÜIkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sicaklıklarının Cuma günü azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SXel3NcHYk & mdash; Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 8, 2026

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği'nden okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. 9 Ocak Cuma günü dersler devam edecek.