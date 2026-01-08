Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 9 Ocak Cuma Bursa'da okullar tatil edildi mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bursa’da okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma okullar tatil edildi mi? Bursa’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Son dakika açıklamaları ile 9 Ocak Cuma günü Bursa’daki okulların durumu haberimizde...

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 12:57
Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasıyla tatil kararları ve hangi okulların etkilendiği anlık olarak duyuruluyor. Öğrenciler ve veliler için güncel tatil durumu haberimizde...

BURSA'DA HAVA DURUMU

Bursa'da yağmur bekleniyor. Bursa'da 9 Ocak Cuma günü hava genellikle yağışlı olacak. Meteoroloji verilerine göre bölgede yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar kış mevsimine uygun şekilde soğuk seyredecek. Gün içinde en yüksek yaklaşık 8–9°C civarında olurken gece en düşük yaklaşık 4°C seviyesinde olacak.

❄️ Ocak ayında Bursa genel olarak soğuk ve yağışlı bir iklim yaşar; ortalama gündüz sıcaklıkları 9–10°C civarındadır ve yağış gün sayısı fazla olur.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği'nden okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. 9 Ocak Cuma günü dersler devam edecek.

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yeni transferi yola çıktı!
Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
