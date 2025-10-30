ÇOMÜ hedef büyüttü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yeni kurulan ÇOMÜ Spor ile olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almayı hedeflediklerini söyledi. 33 yıllık üniversite (21 fakülte, 13 MYO, 19 yerleşke) bünyesinde futbol, basketbol vb. 14 branş olacak.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yeni kurulan ÇOMÜ Spor ile olimpik, takım, amatör ve profesyonel branşlarda yol almayı hedeflediklerini söyledi. 33 yıllık üniversite (21 fakülte, 13 MYO, 19 yerleşke) bünyesinde futbol, basketbol vb. 14 branş olacak.