Haberler Haberler AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 25 Ekim az önce deprem mi oldu?

AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 25 Ekim az önce deprem mi oldu?

Fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde sismik hareketlilik sebebiyle hergün küçük ölçekli çok sayıda deprem kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin tuttuğu kayıtlara göre, 25 Ekim Cumartesi günü itibarıyla şiddeti 2,0'nin üzerinde 9 deprem meydana geldi. Bunlar arasında en hissedilir olanları, Balıkesir'deki 3,7 ve Antalya'daki 3,3 şiddetindeki depremler olurken bugüne ait 'son depremler listesi'ni sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 07:32
AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 25 Ekim az önce deprem mi oldu?

Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında gelirken gün içinde yaşanan depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 25 Ekim az önce deprem mi oldu?' sorgulamaları yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre günün depremleri...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

25 EKİM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

25 Ekim Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar arasında en dikkat çekicisi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 3,7 şiddetindeki deprem oldu. Yerin 6,45 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, saat 03.32'de gerçekleşti. Bunun yanı sıra Antalya'nın Kaş ilçesinin merkez üssü olduğu deprem de Cumartesi günü yaşanan ve şiddeti 3'ün üzerinde olan depremler arasında yerini aldı. Şiddeti 3,3 olarak ölçülen ve saat 00.24'te gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 14,48 km olarak ölçüldü.

