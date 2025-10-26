CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA DEPREM | 26 Ekim Pazar az önce deprem nerede oldu? - AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | 26 Ekim Pazar az önce deprem nerede oldu? - AFAD, Kandilli deprem

Fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde sismik hareketlilik sebebiyle hergün küçük ölçekli çok sayıda deprem kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin tuttuğu kayıtlara göre, 26 Ekim Pazar günü itibarıyla birden fazla deprem meydana geldi. Birçok ilden hissedilen sarsıntıların verileri belli olurken, vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. İşte, 26 Ekim Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 08:44
SON DAKİKA DEPREM | 26 Ekim Pazar az önce deprem nerede oldu? - AFAD, Kandilli deprem

Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında gelirken gün içinde yaşanan depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 26 Ekim az önce deprem mi oldu?' sorgulamaları yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre günün depremleri...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli deprem

26 EKİM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

26 Ekim Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar arasında en dikkat çekicisi, Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen 3,0 şiddetindeki deprem oldu. Yerin 7,02 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, saat 08.18'de gerçekleşti. Bunun yanı sıra Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu deprem de pazar günü yaşanan ve şiddeti 2'nin üzerinde olan depremler arasında yerini aldı.

