SON DAKİKA DEPREM | 26 Ekim Pazar az önce deprem nerede oldu? - AFAD, Kandilli deprem

Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında gelirken gün içinde yaşanan depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler | 26 Ekim az önce deprem mi oldu?' sorgulamaları yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre günün depremleri...

26 Ekim Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar arasında en dikkat çekicisi, Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen 3,0 şiddetindeki deprem oldu. Yerin 7,02 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, saat 08.18'de gerçekleşti. Bunun yanı sıra Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu deprem de pazar günü yaşanan ve şiddeti 2'nin üzerinde olan depremler arasında yerini aldı.