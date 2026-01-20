AÖL kayıt yenileme ekranı 2026 | Açık Lise kayıt yenileme tarihleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AÖL KAYIT YENİLEME | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla başladı. Binlerce öğrencinin mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaşacağı bu dönemde, işlemlerin son günü ise 2 Şubat 2026 olarak belirlendi. Öğrencilik durumu 'Donuk' veya 'Silik' olanların yanı sıra, 1. dönem sınavlarına giren 'Aktif' öğrencilerin de Mart ayındaki sınavlara katılabilmek için bu tarih aralığında mutlaka kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekiyor. Bakanlık, kayıtların büyük bir kısmının online sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşeceğini vurgularken, ders seçimi işlemlerinin de kayıt onayından hemen sonra AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açılacağını bildirdi. İşte AÖL kayıt yenileme detayları ve merak edilenler...

AÖL 2026 KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt işlemleri için süreç başladı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen kritik tarihler şunlardır:

Kayıt Yenileme Başlangıç Tarihi: 20 Ocak 2026

Kayıt Yenileme Son Gün: 2 Şubat 2026 (Saat 23:59'a kadar)

Ders Seçme İşlemleri: 21 Ocak – 4 Şubat 2026

Kimler Kayıt Yenilemeli?

2. dönem sınavlarına katılmak isteyen tüm öğrencilerin bu tarihler arasında işlem yapması zorunludur. Özellikle mezuniyet için kredi eksiği bulunan "Aktif" öğrenciler ile eğitimine ara vermiş olan "Donuk" ve "Silik" durumdaki öğrenciler, belirtilen takvim içerisinde ücretlerini yatırarak durumlarını güncellemelidir.

Belirlenen son gün olan 2 Şubat tarihinden sonra yapılacak ödemeler sistem tarafından kabul edilmeyecek ve bu öğrenciler Mart ayında yapılacak sınava giriş hakkını kaybedecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin sınavlara katılım sağlayabilmesi için bu tutarı belirlenen tarihler arasında yatırması ve sistemde "Aktif" duruma geçmesi gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Ödeme İşlemi Nereye ve Nasıl Yapılır?

Kayıt yenileme ücreti, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına şu kanallar üzerinden yatırılabilir:

Online Ödeme: odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi veya banka kartları ile hızlıca ödeme yapılabilir.

odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi veya banka kartları ile hızlıca ödeme yapılabilir. Banka ATM ve Mobil Şubeleri: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM'lerinden, internet bankacılığından veya mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile ödeme gerçekleştirilebilir.

Ücret Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Bakanlık tarafından belirlenen bazı özel durumlardaki öğrenciler, kayıt yenileme ücretinden muaftır. Bu kapsamda olan adaylar şunlardır:

Şehitlerin eş, çocuk, anne, baba ve kardeşleri,

Gaziler ile gazi eş ve çocukları,

İstiklal Madalyası sahipleri,

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler,

7269 sayılı kanun kapsamında afetzede olanlar (belgelendirmek şartıyla).

Not: Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sistem üzerinden otomatik olarak ya da ilgili irtibat büroları (Halk Eğitimi Merkezleri) aracılığıyla yapılmaktadır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1. Adım: Kayıt Yenileme Ücretini Yatırın Sürecin başlaması için ilk ve en önemli adım ödemedir. 750 TL tutarındaki kayıt ücretini odeme.meb.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan (Ziraat, Vakıf, Halkbank) yatırın. Ücret yatırıldıktan sonra sistem bilgilerinizi otomatik olarak algılayacaktır.

2. Adım: Kayıt Durumunuzu Kontrol Edin Ödeme yaptıktan yaklaşık bir gün sonra AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne (aolweb.meb.gov.tr) giriş yaparak öğrencilik durumunuzun "Aktif" olup olmadığını kontrol edin. Sistemdeki yoğunluğa göre bu süre 48 saate kadar çıkabilir.

3. Adım: Ders Seçimi Yapın Kayıt durumu "Aktif" olan her öğrencinin sınavlara girebilmek için ders seçmesi zorunludur.

Öğrenci girişi yaptıktan sonra "Kayıt Yenileme / Ders Seçme" butonuna tıklayın.

Öncelikle "Zorunlu Dersler"i seçerek kredinizi tamamlamaya çalışın.

Eğer ders seçimini kendiniz yapmazsanız, sistem sınav tarihine yakın bir zamanda sizin yerinize "Otomatik Ders Seçimi" yapacaktır. Ancak sınav başarısı için derslerinizi kendiniz seçmeniz önerilir.

4. Adım: Sınav Bölgesi Bilgisini Güncelleyin Özellikle adres değişikliği yapan öğrencilerin, sınavlara girecekleri il ve ilçeyi sistem üzerinden kontrol ederek "Sınav Bölgesi" güncellemesi yapması gerekmektedir.

5. Adım: Fotoğraf Kontrolü Sistemde biyometrik fotoğrafı bulunmayan veya fotoğrafı güncel olmayan (son 6 ay içinde çekilmemiş) öğrencilerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi'ne giderek fotoğrafını taratması gerekmektedir. Aksi takdirde sınav giriş belgesi düzenlenemez.