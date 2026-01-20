CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları | TOKİ 500 bin konut Şanlıurfa asil ve yedek isim listesi

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları | TOKİ 500 bin konut Şanlıurfa asil ve yedek isim listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da inşa edilecek 13 bin 790 konut için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek isimler netlik kazandı. Binlerce kişinin canlı yayında takip ettiği kura sonuçları, e-Devlet ve TOKİ resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçlarını görmek isteyenler için asil ve yedekler isim listesini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 16:45
TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları | TOKİ 500 bin konut Şanlıurfa asil ve yedek isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde sıra Şanlıurfa'ya geldi. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayan ve noter tasdikiyle yürütülen kura çekilişi, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Şanlıurfa merkez ve ilçelerindeki projeler için yapılan çekilişle birlikte, 1+1 ve 2+1 dairelerin hak sahipleri tek tek belirlendi. Yatay mimari anlayışıyla, yerel dokuya uygun inşa edilecek konutlar için başvuru yapan adaylar, isimlerinin listede olup olmadığını sorgulamak için sistemlere akın etti. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları...

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 13 bin 790 konutluk dev projenin kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Başvuru yapan binlerce aday, asil ve yedek listelerin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. TOKİ Şanlıurfa kura sonuçlarını öğrenmek için iki güvenli yol bulunuyor:

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

En hızlı ve en güvenilir yöntem e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır. Sisteme yüklenen veriler anlık olarak görüntülenebilir:

a)turkiye.gov.tr adresine gidin ve T.C. kimlik numaranız ile şifrenizi kullanarak giriş yapın.

b)Arama kısmına "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın.

c)Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetleri arasında yer alan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

d)Açılan ekranda hak sahipliği durumunuzu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

TOKİ 500 bin konut Şanlıurfa asil ve yedek isim listesi

2. TOKİ Resmi Web Sitesi (İsim Listesi)

TOKİ'nin kurumsal internet sitesi üzerinden de tüm illerin kura sonuçları PDF veya liste halinde paylaşılmaktadır:

a)www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

b)Ana sayfada yer alan "Satış & Kura" başlığı altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne gidin.

c)Şanlıurfa projesini seçerek noter onaylı isim listelerine ulaşabilir, asil ve yedek adayları kontrol edebilirsiniz.

Kura çekimi sırasında ismi çıkan vatandaşlara ayrıca TOKİ tarafından bilgilendirme SMS'i gönderilmektedir. Ancak yoğunluktan dolayı SMS gecikmesi yaşanabileceği için e-Devlet üzerinden kontrol yapılması önerilir.

TOKİ ŞANLIURFA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TIKLAYIN

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçlar isim listesi

TOKİ ŞANLIURFA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYILARI

  • Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü) 9000
  • Akçakale 350
  • Birecik 180
  • Bozova 700 (Başvuru sayısının az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmeyecek)
  • Ceylanpınar 200
  • Halfeti 400
  • Harran 700
  • Hilvan 110
  • Siverek 750
  • Suruç 800
  • Viranşehir 600

