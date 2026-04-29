CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
TOKİ sözleşmeleri ne zaman 2026? | TOKİ sözleşmesi için gerekli belgeler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanını geride bırakan vatandaşlar için sözleşme maratonu başlıyor. Hak sahibi olarak belirlenen asil adayların konutlarına kavuşması için banka nezdinde imzalanacak resmi sözleşmeler, TOKİ’nin ilan edeceği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. İhale süreci tamamlanan ve inşaat seviyesi belirli bir aşamaya gelen projelerde imza süreci hızlanırken, İstanbul etapları için de geri sayım başladı. Peki, TOKİ sözleşme imzalama tarihleri nasıl ilan edilecek? İlk peşinat ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte adım adım konut teslimine giden o süreçte merak edilenler.

TOKİ konut kuralarında hak sahibi olan vatandaşlar için artık resmi evrak ve ödeme süreci başlıyor. Konutların inşaat ilerleme durumuna göre etap etap belirlenen sözleşme takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden duyuruluyor. Her projenin ihale ve yapım aşaması farklı olduğundan, sözleşme tarihleri Türkiye genelindeki tüm iller için aynı anda başlamıyor. İstanbul gibi büyük etaplarda ise yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Halkbank veya Ziraat Bankası'nın ilgili şubeleri üzerinden randevu sistemiyle imzalar atılacak. Bu süreçte vatandaşların belirtilen tarihlerde peşinat ödemelerini yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeleri, hak kaybı yaşamamaları adına hayati önem taşıyor. İşte TOKİ sözleşme sürecine ilişkin merak edilenler!

TOKİ sözleşme süreci genellikle kura çekiminden hemen sonra değil, konutların inşaat ihalesi yapılıp inşaatın belirli bir seviyeye (genellikle %15-20) gelmesinin ardından başlamaktadır. TOKİ, sözleşme takvimini resmi web sitesi (toki.gov.tr) üzerinden "Satış Takvimi" veya "Duyurular" bölümünden ilan eder. Ayrıca hak sahiplerine kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS yoluyla bilgilendirme yapılır. Sözleşmeler, projenin anlaşmalı olduğu banka şubesinde (Ziraat Bankası veya Halkbank) imzalanır. Sözleşme tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Sözleşme aşamasına çağrılan hak sahiplerinin yanlarında bulundurması gereken temel evraklar şunlardır:

  • T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
  • İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet üzerinden).
  • Gelir Belgesi (Çalışanlar, emekliler veya serbest meslek sahipleri için güncel döküm).
  • Şehit Yakını, Gazi veya Engelli kontenjanından hak sahibi olanlar için durumlarını belgeleyen kart veya rapor aslı.
  • Peşinat Makbuzu (Sözleşme günü bankaya yatırılacak tutarın belgesi).

TOKİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ projelerinde taksit ödemelerinin başlangıç zamanı genellikle imzalanan sözleşme türüne ve projenin inşaat aşamasına bağlı olarak şekillenmektedir. Standart uygulamada taksit ödemeleri kura çekiminden hemen sonra değil, banka ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra aktif hale gelmektedir. Bazı projelerde taksitler sözleşme imzasını takip eden ilk ay itibarıyla başlarken, geniş kapsamlı sosyal konut projelerinde taksit ödemelerinin konut teslimini takip eden ay başlatılması yöntemi de tercih edilebilmektedir. İstanbul'daki büyük etaplar için ödeme takvimine dair net bilgiler, TOKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanacak olan duyurular ve hak sahiplerine gönderilecek SMS bilgilendirmeleri ile kesinleşecektir.

TOKİ PEŞİNATI NE KADAR?

TOKİ konutları için ödenecek peşinat miktarı, konutun toplam satış bedeli üzerinden belirlenen yüzdelik oranlara göre hesaplanmaktadır. 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında uygulanan genel kurala göre peşinat miktarı konut bedelinin yüzde 10'u olarak uygulanmaktadır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında projenin anlaşmalı olduğu banka şubesine nakit olarak yatırılmaktadır. Şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için sunulan özel ödeme kolaylıkları dahilinde bu oranlarda çeşitli avantajlar sağlanabilmektedir. Hak sahiplerinin, asil olarak belirlendikleri projedeki konutun tam bedeli üzerinden yüzde 10'luk bir hazırlık yapmaları süreç yönetimi açısından önem arz etmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
