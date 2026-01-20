CANLI SKOR ANA SAYFA
Şaban ayı ibadetleri | Şaban ayı ilk gecesi hangi dualar okunur? Zikir ve tesbihler

Şaban ayı ibadetleri | Şaban ayı ilk gecesi hangi dualar okunur? Zikir ve tesbihler

Ramazan ayının müjdeleyicisi ve 'Üç Aylar'ın ikincisi olan Şaban ayı, 20 Ocak Salı günü, gün batımıyla birlikte başlıyor. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) "Benim ayım" dediği bu mübarek ayın ilk gecesini ibadetle ihya etmek isteyen milyonlarca müslüman; çekilecek tesbihleri, kılınacak namazları ve okunacak duaları araştırmaya başladı. İşte manevi derecesi yüksek olan Şaban ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler rehberi...

Şaban ayı ibadetleri | Şaban ayı ilk gecesi hangi dualar okunur? Zikir ve tesbihler

İslam aleminde Recep ayı ile başlayan manevi arınma mevsimi, yerini Şaban ayına bırakıyor. Hicri takvime göre Şaban ayının ilk gecesi, tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı ve duaların geri çevrilmediği özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Bu geceyi dua, zikir ve namazla geçirmek isteyenler için İslam kaynaklarında öne çıkan ibadetler, müminlere manevi bir huzurun kapısını aralıyor. Peki Şaban ayının ilk gecesi ibadetleri nelerdir? Şaban ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar, çekilecek zikir ve tesbihler...

ŞABAN AYI İLK GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Şaban ayının ilk gecesi, manevi bir uyanış ve Ramazan ayına hazırlık gecesidir. İslam kaynaklarında bu geceye özel pek çok tavsiye yer almaktadır. İşte bu mübarek başlangıcı ihya etmek için yapılabilecek temel ibadetler:

Şaban ayı ibadetleri

ŞABAN AYI İLK GECE NAMAZI

Şaban ayının birinci gecesinde (yani Recep ayının son gününü Şaban'ın ilk gününe bağlayan gece) kılınması tavsiye edilen namaz şu şekildedir:

Kılınışı: Bu gece 12 rekatlık bir namaz kılınması tavsiye edilir. Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 15 kez İhlas Suresi (Kul huvallahu ehad) okunur.

Niyeti: "Niyet ettim Allah rızası için Şaban ayı ilk gece namazını kılmaya" şeklinde niyet edilebilir.

Fazileti: Bu namazı kılan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı ve manevi mükafatının büyük olduğu rivayet edilir.

TEVBE VE İSTİĞFAR GETİRMEK

Şaban ayı, 'günahların temizlendiği ay' olarak bilinir. Bu geceye özel olarak en az 100 defa "Estağfirullahel-azîm ve etûbü ileyk" diyerek tövbe etmek, kalbi Ramazan ayına hazırlamanın ilk adımıdır.

SALAVAT-I ŞERİFE ÇEKMEK

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Şaban benim ayımdır" buyurduğu için bu ay boyunca O'na bolca salat ve selam getirmek çok kıymetlidir. İlk gece itibarıyla dilimizi salavatlarla süslemek (Örn: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) manevi bağımızı güçlendirecektir.

Şaban ayı ilk gecesi hangi dualar okunur?

KURAN-I KERİM OKUMAK

Şaban ayının bir diğer adı da 'Kur'an Okuyanların Ayı'dır. İlk geceden başlayarak Kur'an tilavetiyle meşgul olmak, evlere bereket ve kalplere huzur getirir. Özellikle Yasin, Mülk ve Nebe surelerini okumak bu gecenin ihyası için oldukça anlamlıdır.

ORUCA NİYETLENMEK

Şaban ayının ilk gününü (19 Ocak Pazartesi) oruçlu geçirmek isteyenler, bu gece sahur yaparak oruca niyetlenebilirler. Hz. Aişe (R.A.) validemiz, Peygamber Efendimiz'in Şaban ayında diğer aylara oranla daha çok oruç tuttuğunu rivayet etmiştir.

ŞABAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Bu mübarek gece, kulun Rabbiyle arasındaki bağı güçlendirmesi için büyük bir fırsattır. İslam alimleri ve maneviyat büyükleri, Şaban ayının ilk gecesi ve genelinde şu duaların okunmasını tavsiye etmişlerdir:

Şaban Ayına Giriş Duası: Şaban ayı hilali görüldüğünde veya ilk geceye girildiğinde bizzat Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) okuduğu şu dua ile başlamak sünnettir:

"Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban, ve belliğna Ramazan." (Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır.)

Şaban ayında yapılacak ibadetleri

İlk Gece Okunacak Özel Zikirler: Şaban ayının ilk on gününde, özellikle de ilk gecesinde şu zikrin çekilmesi manevi kapıları aralar:

"Ya Latîf celle şanühü" (100 defa): Allah'ın lütfunun üzerimizde olması niyetiyle çekilir.

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" (En az 100 defa): Bu ayın sahibi olan Peygamber Efendimize selam gönderilir.

İmam-ı Gazali'nin Tavsiye Ettiği İstiğfar: Şaban ayının ilk gecesinde günahların yükünden kurtulmak adına şu istiğfar duasına devam edilir:

"Ey Allah'ım! Senin yardımınla sabaha ulaştık, Senin yardımınla akşama ulaştık. Senin yardımınla yaşıyor ve Senin yardımınla ölüyoruz. Dönüşümüz ancak Sanadır."

İlk Gece Edilecek Genel Dua: Bu gece eller semaya kalktığında belirli kalıpların yanı sıra içten gelerek şu şekilde dua edilebilir:

"Ya Rabbi! Şaban ayının ilk gecesi hürmetine kalbimi kötü ahlaktan, nefsimi fani arzulardan temizle. Ramazan-ı Şerif'e tertemiz bir ruhla girmeyi nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'in birliğini, huzurunu ve sağlığını daim eyle. Dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle."

