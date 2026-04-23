Survivor büyük ödül oyunu FİNAL etabı 23 Nisan | İngiltere'ye kimler gitti?

Survivor büyük ödül oyunu FİNAL etabı 23 Nisan | İngiltere'ye kimler gitti?

Survivor 2026'da heyecan, sezonun en büyük ödülü olan İngiltere seyahati finaliyle zirveye koyacak. "Sonun sonu" olarak tanımlanan bu kritik akşamda, kazanan taraf sadece muazzam bir ödülün değil, aynı zamanda birleşme sonrası dönemde büyük bir moral üstünlüğün de sahibi olacak. "Survivor büyük ödül oyununu hangi takım kazandı?" ve "İngiltere uçağına kimler bindi?" soruları en çok aranan başlıklar arasına girerken, parkurda yaşanan sert kavgalar ve Sercan Yıldırım’ın eleme tehditleri geceye damga vurdu. İşte Survivor 23 Nisan sonuçları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 14:56
Survivor büyük ödül oyunu FİNAL etabı 23 Nisan | İngiltere'ye kimler gitti?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor Türkiye'de bu akşam, yarışmacıların hayallerini süsleyen İngiltere ödülü için final zili çalıyor. Kaygan zeminler, ağır engeller ve isabetin imkansızlaştığı yorucu atışlarla dolu olan parkur, yarışmacıları fiziksel sınırlarının ötesine geçmeye zorluyor. "Bir oyun bu kadar zorlu olabilirdi" sözleriyle önemi vurgulanan bu mücadelede, uçak biletini kapmak isteyen Ünlüler ve Gönüllüler arasında amansız bir rekabet yaşanıyor. Ancak sadece fiziksel güç değil, takımların içindeki psikolojik savaş da ön planda; zira Sercan'ın "algı yapıyorsunuz" diyerek rakiplerine yüklenmesi ve potadaki isimlere yönelik sert çıkışları, oyunun atmosferini her zamankinden daha gergin bir hale getiriyor. Sezonun en büyük ödülünün sahibini bulacağı bu tarihi akşamda, Dominik'ten havalanacak uçağın hangi takım için kalkacağı heyecanla bekleniyor. İşte detaylar!

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sezonun en büyük ödülü olan İngiltere seyahati için Ünlüler ve Gönüllüler takımı iki aşamalı bir savaşa girdi. İlk oyunda galip gelerek avantajı eline almak isteyen yarışmacılar, parkurda adeta canını dişine takıyor. Ramazan ve rakipleri arasındaki amansız rekabet göze çarparken, takımların "biz hep dışarıda mı kalacağız?" sitemleri motivasyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Survivor İngiltere ödül oyununda ilk aşamayı kazanan takım ÜNLÜLER oldu. Final etabı sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Survivor büyük ödül oyunu 23 Nisan

SURVIVOR İNGİLTERE'YE GİDEN İSİMLER SIRALI TAM LİSTE

"Sonun sonu" olarak nitelendirilen bu büyük finalde takımlar, kaygan zeminler, ağır engeller ve isabet gerektiren zorlu atışlarla dolu devasa bir parkurda karşı karşıya geliyor. Acun Ilıcalı'nın "Uçak kimin için kalkacak?" sorusuyla fitilini ateşlediği bu mücadelede, her iki oyunu da kazanmayı başaran takım Dominik'ten havalanıp İngiltere'nin yolunu tutacak. Büyük ödülün final etabı henüz sonuçlanıp da İngiltere biletini cebine koyan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR İNGİLTERE ÖDÜLÜNDE NELER VAR?

Acun Ilıcalı tarafından "sezonun en büyük ödülü" olarak nitelendirilen bu seyahat, kazanan takımı Dominik şartlarından tamamen uzaklaştırıp İngiltere'nin büyüleyici atmosferine götürecek. İki aşamalı oyunun sonunda galip gelen ekip, hemen uçağa binerek bu lüks ve keyif dolu ödülün tadını çıkaracak. Oyunun ne kadar zorlu olduğu ve yarışmacıların bu uğurda verdiği hırslı mücadele, sezonun en unutulmaz anlarından birine sahne olacak.

Survivor İngiltere'ye kimler gitti?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 1. Eleme Adayı: Beyza

Survivor 2. Eleme Adayı: Lina

Survivor büyük ödül oyunu kazanan isimler

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

