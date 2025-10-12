İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 12 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgula!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ümraniye, Bakırköy, Şişli, Ataşehir, Sancaktepe, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kesintiler planlanıyor. Elektrikler ne zaman gelecek? Kesintilerin genellikle sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını merak ediyor. İstanbul'da 12 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda, elektrik şebekelerinde yapılacak planlı bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Avrupa Yakası (BEDAŞ Bölgeleri):

BEDAŞ, 12 Ekim Pazar günü için Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sarıyer gibi 9 ila 12 ilçede planlı kesintiler duyurmuştur. Kesintilerin gece yarısından itibaren başlayıp, bazı bölgelerde 8 saate kadar sürebileceği belirtilmiştir.

Anadolu Yakası (AYEDAŞ Bölgeleri):

AYEDAŞ, 12 Ekim Pazar günü için Ümraniye, Çekmeköy, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Tuzla gibi ilçelerde planlı kesintiler bildirmiştir.